屏警估初四北上車流達高峰 台1線視情況調撥

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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）歷年屏東春節北返車潮在大年初四達高峰，警方預期今天下午北上車流將逐步攀升，晚間達巔峰；台1線部分路段將出現壅塞情形，視情況調撥車道。

屏東縣政府警察局今天發布新聞稿表示，根據歷年數據，春節連假期間北返車潮初四達最高峰，特別是台1線楓港至枋山段，以及水底寮至嘉和段，預期出現壅塞情形。今天下午北上車流將逐步攀升，晚間達到巔峰。

屏東縣警局表示，為因應龐大北返車潮，今天下午依車流狀況，機動實施最長雙點北上調撥車道，包含台1線楓港至枋山大橋路段（台1線460至453.1公里）及台1線水底寮至嘉和路段（台1線436.5至445.5公里），2路段同步調撥北上內側車道供北返車流使用，以提高車流疏解效率。

屏東縣警局將持續實施全線360秒長綠號誌，並表示，北上車流持續增加時，將啟動台1線永翔路口分流，引導南下車流改道台17線，減少水底寮建興五岔路口號誌干擾，提升北上通行效率；在墾丁及熱門景區周邊，則增派警力指揮車輛及行人秩序，確保交通流暢。

根據屏東縣警局歷年車流統計，大年初一為南下車流最高峰，初四則為北上車流最高峰。今年1月25至31日，屏東縣內台1線與台17線南下總車流達26萬5524輛次，北上車流為22萬423輛次，南北向車流量相差4萬5101輛次，顯示初四將迎來大規模北返車潮。

依屏東縣警局數據，今年除夕至初三期間，台1線與台17線合計南下車流達13萬1746輛次，北上車流11萬3798輛次，與2024年同期南下13萬7071輛次，與北上11萬3390輛次相比，整體車流總量變化不大。

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屏東縣警局提及，由於今年除夕前即有3天假期，民眾提前出遊並於大年初一至初四陸續北返，導致屏鵝公路南北雙向車流同步增長，超過道路容量負荷，與以往南北向車流懸殊情況有所不同，難以實施單向調撥車道疏導。相較去年春節初一至初三，調撥車道措施減少2次。

屏東縣政府警察局長戴台㨗表示，為確保北返車流順暢，警局已啟動多項交通疏導措施，然而順利返程仍須用路人配合。呼籲駕駛人行車時勿使用手機，保持安全車距，並嚴禁酒後駕駛，同時關注CMS即時資訊看板及收聽警廣FM93.1掌握即時路況及替代道路資訊。（編輯：李亨山）1140201