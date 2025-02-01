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奇美博物館圓頂榮耀天使鳥兒築巢 網友：真識貨

2025/2/1 17:31
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（中央社記者張榮祥台南1日電）奇美博物館圓頂上方榮耀天使雕像，今天下午被發現有鳥兒在天使雙翅和肩頭間築巢，網友笑說：「那來這麼識貨的鳥」。

臉書（Facebook）「台南式Tainan Style」專頁今天下午發布奇美博物館圓頂上方榮耀天使雕像有鳥兒築巢，立刻引起關注，有網友推測可能是喜鵲，也有人說，看鳥巢的人突然比看展的人多，更有人準備這2天帶長鏡頭去拍一下。

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奇美博物館人員也是看到台南式專頁，才知道榮耀天使雕像有鳥巢，館方人員說：「我們有注意到這個可愛鳥巢，會再評估適當處理方式，感謝大家關心」。

奇美博物館表示，手持桂冠與號角的榮耀天使，來自於奇美集團創辦人許文龍臨摹法國雕塑家巴里亞斯（Louis-Ernest BARRIAS，1841-1905）的「名譽之寓言」（The Allegory of Fame），作品經放大後成為一座高約4.2公尺大型作品，佇立於博物館最高處，象徵永遠守護這座藝術殿堂，榮耀世間美好事物。（編輯：孫承武）1140201

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