屏基春節期間急診 逾5成腸胃不適較前2年多

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（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）屏東基督教醫院統計春節期間急診就醫人次，小年夜至初四期間，5成以上急診患者為腸胃道不適，較前2年多，呼吸道問題也占3成以上；院方籲民眾勿暴飲食、戶外也要戴口罩。

屏基今天公布春節期間就醫人次，從1月27日至2月1日急診湧進2770人次，其中89.4%是腸胃道及呼吸道疾病病人。腸胃道不適病人高達1548人次，占就醫人次55.88%；因急性上呼吸道感染、支氣管肺炎、急性鼻咽炎、流感、急性支氣管炎等呼吸道疾病求診民眾則有928人次，占就醫人次33.5%。

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屏基指出，今年腸胃道不適占比較前2年高。去年除夕至初五6天急診就醫1991人次，其中腸胃道不適493人次、占24.76%，呼吸道疾病884人次、占44.3%；前年同段期間急診就醫2136人次，腸胃道不適597人次、占27.94%，呼吸道疾病891人次、占41.71%。

屏基急診部主任王建銘提醒，民眾出外踏青走春，抵抗力較弱的小孩及老人，即使在戶外最好還是戴上口罩，以免遭到傳染；此外，不要暴飲暴食，並丟棄存放過久、反覆加熱、不新鮮食物；有腸胃宿疾民眾，儘量避免不易消化食物；有高血壓、糖尿病等慢性病病人，仍要注意天氣變化及飲食，並按醫囑服藥，切勿因出遊、聚餐而停藥，導致血壓、血糖忽高忽低。（編輯：陳仁華）1140202