台南震災後座談 楠西江家古厝修繕中央補助9成

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）1月21日以來多起地震在台南市楠西、玉井等區造成嚴重災損，民進黨立委郭國文今天邀集政府單位代表與當地民眾座談，並宣布江家古厝聚落修繕，將由中央專案補助9成經費。

郭國文今天邀請國土署、國產署等官員，會同民進黨立委林俊憲團隊及地方民眾，針對楠西鹿陶洋江家聚落、學校、楠西市場原地重建等進行會勘，並舉行座談會，讓災民針對租金補貼、房屋修繕重建直接提問與討論。

郭國文表示，總統賴清德與行政院長卓榮泰先前南下時已表明，中央會以專案規格協助災後復原工作，具有文資身分的江家古厝修繕工作，經他爭取後已獲得文化部、客委會允諾，將以專案補助9成經費。

在楠西綠柏園收容中心的座談會中，國土署長吳欣修說明，這次會比照去年0403花蓮地震方案，包含租金補貼、低利貸款、未來危老都更原地重建。

國產署長曾國基也強調，只要有租約的國有土地，就能申請租金減免等優惠方案，從補助金到後續修繕，政府都會提出方案，原則為評估從速、認定從寬、協助從優。

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郭國文指出，歷史悠久的楠西市場部分，將以安置、臨時市場用地、原地重建辦理等步驟進行，總經費約新台幣1億元，將由經濟部全力協助；另外，楠西、玉井、南化、大內等農會修繕需求，也將提報農業部爭取補助。

郭國文強調，對受災戶而言，時間就是一切，因此要求今天出席單位1週內提出更具體方案，今天主要是盤點地方需求、政策宣導，並解決民眾疑問，讓大家可以安心，更是要告訴災民絕不會有人被遺漏。（編輯：陳仁華）1140203