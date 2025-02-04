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竹縣高效能垃圾熱處理設施啟動試燒 拚年中商轉

2025/2/4 15:00（2/4 15:41 更新）
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新竹縣高效能垃圾熱處理設施近日將再次投料試燒，縣府4日表示，若各項測試順利，將逐步提升運轉能量，試營運期間約為3至4個月，待取得使用執照及通過消防安全設備審查等才會開始商轉。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月4日
新竹縣高效能垃圾熱處理設施近日將再次投料試燒，縣府4日表示，若各項測試順利，將逐步提升運轉能量，試營運期間約為3至4個月，待取得使用執照及通過消防安全設備審查等才會開始商轉。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月4日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹縣高效能垃圾熱處理設施近日將投料試燒，新竹縣環保局長蕭宏杰今天說，若各項測試順利，將逐步提升運轉能量，試營運期間約3至4個月，拚年中正式商轉。

新竹縣政府今天舉辦主管會報，蕭宏杰會中表示，新竹縣高效能垃圾熱處理設施去年12月26日點火進入試運轉階段，今年1月15日投料試燒確認燃燒爐運轉順利後，於1月16日降溫停爐，配合勞動部壓力容器安全檢查也已完成。

他表示，為持續優化設施，年節期間加速趕工「蒸氣冷凝系統與發電機管線接管工程」，於2月1日啟動升溫，近日將再次投料試燒。

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蕭宏杰指出，由於焚化爐為發電系統，在投料進入燃燒爐內，會透過加熱將水變成水蒸氣後，即可產生力量推動發電機，但為確保管線乾淨與系統安全，運作前需透過高壓蒸氣進行吹管，清潔管線內部，可能會產生噪音問題，是屬正常現象。

他表示，焚化爐各項測試若順利，將逐步提升運轉能量，試營運期間約為3至4個月，待取得使用執照及通過消防安全設備審查等才會開始商轉，力拚年中正式商轉。（編輯：李錫璋）1140204

蕭宏杰
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