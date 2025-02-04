台南9天春節連假遊客逾千萬人次 旅宿入住近9成

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（中央社記者張榮祥台南4日電）春節連假落幕，台南市政府今天統計，9天年假期間，大批遊客湧進台南，旅遊人次逾1000萬，旅宿入住近9成。

南市府觀光旅遊局今天指出，台南年假旅遊人次連續3年突破1000萬；今年高峰落在大年初一至初四，南鯤鯓代天府、麻豆代天府、土城鹿耳門聖母廟、鹽水武廟、白河崁頂福安宮、碧雲寺、大仙寺、新營太子宮、鹿耳門天后宮、玉皇宮及台灣首廟天壇等20間寺廟，9天累計逾560萬名香客。

台南商圈和老街吸引大批人潮。國華海安商圈、赤崁園區、孔廟文化園區、小西門商圈、南紡購物中心等，9天累計超過200萬人次；安平老街、新化老街、鹽水老街及菁寮老街等，湧進逾80萬人次。

此外，台南山區和濱海風景區也是熱門景點。白河關子嶺風景區、新化虎頭埤風景區、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠隧與台江公園、漁光島、黃金海岸、烏山頭水庫風景區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、奇美博物館及十鼓仁糖文創園區等，吸引120萬名遊客探索。

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鹽水月津港燈節和龍崎光節空山祭等藝術光影盛會，春節期間吸引43萬5000名遊客欣賞美麗夜景，成為遊客最愛春節活動之一。

年節假期雖結束，台南活動不停歇，聖母廟高空煙火秀、鹽水蜂炮，新營波光節等將陸續登場。（編輯：李淑華）1140204