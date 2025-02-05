平溪天燈節2/8、2/12登場 新北籲留意交管資訊

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（中央社記者趙敏雅新北5日電）新北市平溪天燈節在8日及元宵節（12日）登場，新北交大表示，當天106線部分路段、台2丙基福路段管制車輛進出。新北市府提供接駁專車服務，去程收費、回程免費。

新北市平溪天燈節將於8日、元宵節（12日）晚間6時，分別在平溪國中、十分廣場舉行，新北市政府觀光旅遊局表示，8日天燈施放結合光雕表演，12日則有蛇年雙心主燈，呼應即將到來的西洋情人節。

新北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，活動當天上午10時起到晚間11時，對106線部分路段實施汽機車交通管制，從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區106線頂坪路口，除領有通行證車輛、接駁公車、媒體採訪車、工作人員車輛外，均不得進入。

另外，新北市政府交通局表示，台2丙基福路段也在活動當天全面管制車輛進出，建議民眾從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站，利用市府交通接駁車服務前往會場，接駁車頭LED顯示板或車身會標示「天燈專車」，去程車資依路程遠近為新台幣15元到50元，回程免費。

新北交大指出，8日市府規劃3條接駁路線，分別為木柵動物園－白石里中埔、國道5號石碇交流道－白石里中埔及瑞芳火車站－嶺腳寮。

12日5條接駁路線為木柵動物園－十分南山橋、國道5號石碇交流道－十分南山橋、瑞芳火車站－十分基平橋、基隆市火車站（南站）－十分基平橋頭及雙溪火車站－十分基平橋。專車搭乘資訊可到平溪天燈節官網查詢。

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另外，台鐵平溪支線列車時刻，將配合活動調整，時刻表可到台鐵公司網頁查詢或參考車站現場公告，留意末班車時間。

新北市交通局表示，795公車活動當天照常行駛，取消停靠部分站位；YouBike菁桐老街站、平溪國中站、平溪市民活動中心站、嶺腳車站及十分遊客中心站點7日到12日暫停營運。（編輯：方沛清）1140205