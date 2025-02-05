基市約聘營養師調薪破4萬 穩定人力把關學校午餐

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市政府從2月起，調升學校約聘營養師薪資，每月增加新台幣4320元，月薪為4萬2120元，市府盼穩定第一線廚務工作和人力，把關學生午餐品質。

基隆市長謝國樑今天透過新聞稿表示，第一線工作人員是學校午餐品質的基礎，以往學校廚房因編制或待遇等因素，導致人員不穩定，影響學生供餐品質，市府自去年起逐步改善，目前所有學校都已分群有營養師負責，編制營養師也全數配置到位，約聘營養師部分今年更調升薪級，把關學生午餐品質。

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市府教育處長徐嬿立指出，學校約聘營養師薪資由原280薪點調增至312薪點，換算月薪約4萬2120元，每月增加4320元，營養師待遇等同新北市薪資水平，爭取優秀人才進駐校園服務。市府更持續調增廚工薪資，由原本基本薪資給付方式，改變為制定薪級表提敘晉級，最高至3萬4000元。

此外，教育處指出，基隆市更創全國之先，於幼兒階段專設營養師，在現行的中小學午餐中，增加把關幼兒營養，除食材外，調味也以健康原則共同調整，兼顧多元性及美味度，提供學（幼）生美味健康衛生的營養午餐。（編輯：方沛清）1140205