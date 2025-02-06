淡水區人口升逾20萬 市府擬增設國中新校區

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市淡水區人口升逾20萬，新北市政府指出，規劃於淡海新市鎮增設國中新校區，爭取於民國121年完工招生。教育局表示，並非淡水國中全部遷校到新市鎮，會充分討論學區劃分。

新北市政府行動治理第二站今天於淡水區舉行，新北市長侯友宜率市府團隊與42名里長座談。

侯友宜在會中表示，淡水區人口不斷增長，連續18個月蟬聯新北各區人口成長增加最多的區域，去年底突破20萬人口大關。隨新市鎮開發，淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期建設發展，即將迎接新面貌。

他指出，市府規劃將於新市鎮文中九用地增設淡水國中新校區，爭取於民國121年完工、招生，屆時學區將重新劃分，學生通學路線更順暢。

國民黨新北市議員陳偉杰長期爭取淡海新市鎮新設國中，或淡水國中遷校到當地。新北市教育局去年4月表示，目前當地教育資源足夠，會妥適分配教育資源均衡，淡水國中並沒有要遷校。

對於侯友宜今天宣布將在新市鎮增設校區，新北市教育局長張明文接受中央社記者電訪時指出，「沒有政策急轉彎，也不是淡水國中遷校的概念」。

張明文表示，因應人口成長與就學需求，先將增設校區定案，讓規劃、編列預算、興建校舍等有充裕的時間準備與爭取。

至於將來學區如何規劃，張明文指出，「還有6、7年的時間，這並不急」，舊校區是否作為淡水國中分部，會充分蒐集地方民意並與校友會溝通，並兼顧就學需求與便利性。

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淡水國中校長王潔雯接受中央社記者電訪時表示，新校區若提供國中部的學生就學需求，目前校區空間可作為幼兒園及補校校舍。將來廣納各方意見，配合市府政策或地方發展需求，作為文教、社福多功能複合使用，以發揮空間硬體最大效益。

王潔雯指出，淡水國中現址距離市區較近，若淡海新市鎮有新校區後，為符合在地就學的便利性，將與相關單位協商交通動線與公車行經路線，作為學區重新劃分重要參考；除保障淡水地區孩子的就學權益，也讓學生上學交通更便利。（編輯：戴光育）1140206