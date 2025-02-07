加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
交通部改善道路安全 路口停止線與行穿線距離擬增至2到3公尺
首頁 / 地方

波蘭駐台代表拜訪屏東 推動雙方文化、產業合作

2025/2/7 19:25（2/7 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
波蘭台北辦事處長高則叡（左）7日前往拜訪屏東縣政府，與屏東縣長周春米（右）就能源、科技、農業等多領域議題進行交流。（屏東縣政府傳播暨國際事務處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月7日
波蘭台北辦事處長高則叡（左）7日前往拜訪屏東縣政府，與屏東縣長周春米（右）就能源、科技、農業等多領域議題進行交流。（屏東縣政府傳播暨國際事務處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）波蘭台北辦事處長高則叡今天拜訪屏東縣政府，與縣長周春米就能源、科技、農業等多個領域討論交流。周春米表示，未來將辦波蘭週，推動雙方更多文化與產業合作。

周春米表示，2018年擔任立委期間曾到訪波蘭，對產業、文學、電影及民主轉型留下深刻印象，尤其波蘭在農業與能源轉型方面發展方向與屏東高度契合，近年屏東在綠色能源發展、農業創新及高科技產業升級方面取得顯著成果，已成為全台首座實現100%民生綠電縣市，期望未來透過舉辦波蘭週系列活動，促進雙向交流與合作。

周春米指出，屏東作為農業大縣，近期也發展高科技產業，其中屏東在地企業銘榮元公司為亞洲地區壓力容器大型專業製造廠之一，提供煉油、石化、鋼鐵、能源等產業需用設備，除獲得多項國際認證，更計畫赴波蘭投資設廠，顯見台波產業合作強大潛力，也為未來雙方經濟與技術合作注入強大動能。

高則叡（Cyryl Jacek Kozaczewski）表示，首次到訪屏東，對於在地農業、工業、文化以及產業發展感到驚艷。未來波蘭除將與高雄、台南簽訂合作關係外，更希望能與農業大縣屏東展開更多合作，期待透過交流，進一步促成雙方簽署姊妹市，完整串聯南、高、屏3座城市，增加國際可見度。

高則叡說，波蘭在歐洲是發展迅速的國家，台灣也是如此，因此雙方在文化活動及其他領域合作潛力無限，未來屏東舉辦波蘭週系列活動，屆時將邀請波蘭在地鋼琴家、爵士音樂家及相關農業產品參與，藉此促進兩地深度合作，讓交流成果更加全面綻放。

google news透過 Google News追蹤中央社

屏東縣傳播暨國際事務處新聞稿表示，此次會議不僅顯出兩地在可再生能源技術、政策推動及市場發展等方面高度契合，也加深台波兩地合作意向；台波經貿關係穩定發展，台灣是波蘭在亞洲的第7大貿易夥伴，雙方貿易往來涵蓋電子、化工及食品等領域，顯示出雙方在貿易上的互補性與合作潛力。

傳播處提及，縣府期待與波蘭在智慧科技、AI應用、太空科技等領域展開深入合作，使雙方產業競爭力更加提升。（編輯：郭諭儒）1140207

周春米
屏東推青創貸款利息補貼 最高貸200萬3年免息台灣龍虎斑進軍日本 經8年諮商首櫃2.8公噸啟航
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：