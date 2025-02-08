台南市安平天后宮、西來庵 2/11參與印尼嘉年華

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市安平開台天后宮、西來庵2月11日至15日受邀參與印尼茂物市、萬隆市元宵嘉年華會及遶境，台南市長黃偉哲今天授旗，期盼提升台印宗教交流。

黃偉哲今天前往安平開台天后宮上香祭拜及授旗，祝福代表團前往印尼一切順利；他指出，安平開台天后宮是台南重要宗教聖地及信仰中心之一，此次前往印尼進行宗教文化交流，將讓許多印尼華人和當地民眾感受台灣宗教文化的珍貴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉哲表示，此次參與印尼元宵嘉年華的還有西來庵家將團，台南是台灣家將文化集大成所在地之一，越來越多年輕人願意了解投入，具文化傳承意義。印尼宗教也有人偶及面具藝術等獨特文化特色，台印雙方可望激盪出更多交流火花。

安平開台天后宮主祀媽祖，和安平區宮廟建立深厚羈絆，廟方成立媽祖學院舉辦講座、研討會，讓遠近信徒認識媽祖在安平的故事。北區西來庵則主祀「五福王爺」（五福大帝），日治時期曾發生抗日，時稱「西來庵事件」。（編輯：謝雅竹）1140208