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台南市安平天后宮、西來庵 2/11參與印尼嘉年華

2025/2/8 10:47（2/8 11:06 更新）
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台南市安平開台天后宮、西來庵11日至15日受邀參與印尼茂物市、萬隆市元宵嘉年華會及遶境，台南市長黃偉哲（左4）8日授旗。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月8日
台南市安平開台天后宮、西來庵11日至15日受邀參與印尼茂物市、萬隆市元宵嘉年華會及遶境，台南市長黃偉哲（左4）8日授旗。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月8日
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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市安平開台天后宮、西來庵2月11日至15日受邀參與印尼茂物市、萬隆市元宵嘉年華會及遶境，台南市長黃偉哲今天授旗，期盼提升台印宗教交流。

黃偉哲今天前往安平開台天后宮上香祭拜及授旗，祝福代表團前往印尼一切順利；他指出，安平開台天后宮是台南重要宗教聖地及信仰中心之一，此次前往印尼進行宗教文化交流，將讓許多印尼華人和當地民眾感受台灣宗教文化的珍貴。

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黃偉哲表示，此次參與印尼元宵嘉年華的還有西來庵家將團，台南是台灣家將文化集大成所在地之一，越來越多年輕人願意了解投入，具文化傳承意義。印尼宗教也有人偶及面具藝術等獨特文化特色，台印雙方可望激盪出更多交流火花。

安平開台天后宮主祀媽祖，和安平區宮廟建立深厚羈絆，廟方成立媽祖學院舉辦講座、研討會，讓遠近信徒認識媽祖在安平的故事。北區西來庵則主祀「五福王爺」（五福大帝），日治時期曾發生抗日，時稱「西來庵事件」。（編輯：謝雅竹）1140208

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