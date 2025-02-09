澎湖天后宮慶元宵 12座喜蛇臨門花燈亮起來

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（中央社澎湖縣9日電）元宵節乞龜文化活動，全國歷史最悠久的澎湖天后宮今晚推出12座「喜蛇臨門」藝術花燈，為元宵節帶來全新亮點，更增添年節喜氣與文化韻味。

今年首度推出的12座「喜蛇臨門」藝術花燈，是由天后宮與黑妞黑糖糕攜手紙箱王共同策劃這場結合傳統文化與創意藝術的慶典活動，今天晚間由縣長陳光復、縣府秘書長楊書舜、馬公市長黃健忠、慧洋海運董事長藍俊昇、國民黨議員許國政、歐中慨，以及市代會主席歐銀花與澎湖天后宮主委蔡光明等人，一起為喜蛇花燈與8800斤米包龜點燈開光，點亮澎湖夜空，讓元宵節更有節慶年味。

陳光復表示，西乞龜是澎湖元宵節「大代誌」，今天在全國歷史最悠久的天后宮舉辦元宵「喜蛇臨門」開光點燈等傳統習俗活動，最具意義，感謝天后宮與在地企業促成。

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蔡光明表示，評定為國定古蹟的澎湖天后宮，距今有420餘年，是全台歷史最悠久宮廟，每年傳統元宵節，都保有乞龜與過平安橋等習俗，但花燈至少有近30年未辦，今年配合乙巳年，特別增設了12隻可愛的「喜蛇臨門」大型裝置藝術花燈，讓天后宮亮起來，非常熱鬧，為元宵乞龜賞花燈活動揭開序幕，現場並提供擲聖杯送燈籠等活動。

天后宮表示，元宵乞龜從今晚起至16日止，還推出限定驚喜「喜蛇臨門」小提燈限量發送，民眾只要參與天后宮「博杯活動」或至「黑妞原味小舖」單筆消費滿500元，即可獲得「喜蛇臨門」小提燈一份。（編輯：陳仁華）1140209