退休前暖心行動 合歡所警員呂小平伸援瑞士籍遊客

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮合歡派出所警員呂小平在高山駐守7年多，曾幫助無數來自各地民眾排除各式困境，日前協助受困山區的2名瑞士籍遊客解決住宿問題，也成為他退休前的最後一次暖心行動。

中橫公路上海拔2000多公尺的合歡派出所，警員呂小平近期準備退休。新城警分局表示，日前晚間6時許，一對瑞士籍夫婦駕駛租賃車行經合歡派出所前，因正值預警性封閉管制，遭公路單位人員攔阻，由於語言不通，雙方無法順利溝通，此時呂小平發現狀況後，立即上前協助。

呂小平向外籍夫妻說明，道路因去年地震及颱風影響，太魯閣至大禹嶺沿途屬於重點災區，為避免意外，夜間須封閉至翌日清晨6時才能開放通行。

瑞士籍夫婦聽後非常焦急，因當日原計畫前往花蓮，卻因道路封閉導致行程受阻，更擔心在山區無處可投宿。

呂小平得知後，立即主動協助尋找住宿，並聯繫附近山莊，確認還有空房可供入住，同時考量天色昏暗、山區道路蜿蜒且起霧，為確保安全，呂小平親自帶路，並由支援雪季勤務人員協助夫妻辦理入住手續。

完成住宿安排後，呂小平還貼心贈送暖暖包，讓瑞士籍夫婦在寒冷的山區能夠保暖休息，讓這2外籍人士對警方的熱心協助深表感謝。

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新城警分局表示，合歡山地區經常吸引外籍旅客前來旅遊，為提供更好的協助，呂小平在勤餘時間自學英語，希望能順利幫助有需要的旅客。呂小平自民國106年3月17日調任合歡派出所，7年多來始終秉持服務熱忱，幫助過無數民眾。

呂小平即將辦理退休，此次協助瑞士籍夫婦解決住宿問題，成為他警察生涯最後一件為民服務的案件，為自己的職業生涯畫下完美句點。分局對他多年來的奉獻表達肯定與感謝，並期許所有員警繼續發揮為民服務精神，成為民眾最堅強的依靠。（編輯：李淑華）1140210