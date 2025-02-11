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高市寶珠溝防洪牆局部加高 降低溢堤風險

2025/2/11 10:25（2/11 11:43 更新）
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（中央社記者林巧璉高雄11日電）去年7月颱風凱米重創高雄，天文大潮和強烈豪雨造成寶珠溝溢堤。高市獲中央補助1200萬元，寶珠溝局部堤岸加高總長約333公尺，平均加高幅度0.2至0.5公尺，完工後可降低溢堤風險。

高雄市三民區德山街附近因地勢低窪，颱風凱米導致多處大樓地下室積水，高雄市水利局災後研擬非對稱治理方案，並獲水利署補助新台幣1200萬元經費改善，工程預計2月開工。寶珠溝局部堤岸加高總長約333公尺，平均加高幅度約0.2至0.5公尺不等。

水利局市區排水一科說明，德山街附近寶珠溝沿岸防洪牆平均高度約1至1.2公尺，且位於北側防洪牆較低，將加高至1.7公尺高。

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這次改善工程，牆面會參考在地意見進行美化，另改建箱涵式排水側溝總長度約110公尺，並增設2處自動舌閥避免寶珠溝洪水倒灌至社區，目前也同步向中央爭取增設抽水機組，提升抽水能量。

水利局今天透過新聞稿表示，施工前將張貼施工告示，布設交通維持措施，並專人導引車流。對於施工期間恐造成交通環境及生活上不便，也請市民體諒，將盡速趕工，恢復正常生活。（編輯：張雅淨）1140211

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