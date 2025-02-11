加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台日友好升級 日本美濃市、高市美濃區深化交流

2025/2/11 10:45（2/11 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本岐阜縣美濃市市長武藤鐵弘（左2）10日拜會高雄市政府，副市長羅達生（右2）致贈高雄美濃油紙傘給美濃市長武藤鐵弘、美濃市議長山口育男（左1），盼深化雙邊文化工藝交流合作。（高雄市行國處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月11日
日本岐阜縣美濃市市長武藤鐵弘（左2）10日拜會高雄市政府，副市長羅達生（右2）致贈高雄美濃油紙傘給美濃市長武藤鐵弘、美濃市議長山口育男（左1），盼深化雙邊文化工藝交流合作。（高雄市行國處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄11日電）日本岐阜縣美濃市市長武鐵鐵弘昨拜會高雄。高雄市副市長羅達生表示，高雄市美濃區與日本美濃市2012年簽訂友好交流協定，雙方在教育、文化等領域交流成果豐碩。

高雄市政府行政暨國際處新聞稿表示，武藤鐵弘偕美濃市議會議長山口育男10日至13日訪問台灣，昨天抵台首站即拜會高雄市政府，由羅達生代表接見。

羅達生表示，高雄市美濃區與日本美濃市在2013年促成兩地同名的「美濃」國小締結姊妹校，而日本美濃市知名的和紙藝術燈也多次來台參展燈會，未來期望進一步促進兩地在教育、產業及技藝傳承等領域合作。

羅達生指出，高雄與日本許多城市因地名相同而結緣並開展交流，例如日本八王子市因高尾山（TAKAO）與高雄同音而締盟、京都市也因境內有高雄地名促成兩市簽署交流協定書，而岐阜縣美濃市與高雄市美濃區更是最佳例證。

羅達生表示，台日美濃雙城的相似性不僅限於名稱，雙邊都有悠遠深厚紙藝文化，日本美濃市以千年歷史的和紙工藝聞名，而高雄美濃區則以油紙傘工藝著稱，這樣的文化共鳴也成就多年來友好互動，並期待持續累積多元領域文化合作與傳承技藝。

google news透過 Google News追蹤中央社

武藤鐵弘已來台5、6次，他一到高雄就表示，日本美濃市目前還是大雪覆蓋，而高雄不論是氣溫或熱切的歡迎都讓人感受非常溫暖。與高雄美濃區的交流自2009年以來已有16年歷史，透過和紙燈籠參與台灣燈會多年，未來希望持續推動美濃和紙文化傳承，將更多和紙工藝作品帶來台灣的活動展出。

高雄市客委會主委楊瑞霞去年10月率高雄市客家兒童合唱團與生祥樂隊遠赴美濃市進行音樂交流，楊瑞霞說，延續去年雙邊國小學童的交流，今年預計推動美濃區的國中赴日進行交流，也計劃邀請美濃市和紙燈籠來高雄展覽並推動兩地職人工藝合作。（編輯：孫承武）1140211

#日本
#高雄
#楊瑞霞
#羅達生
#高雄美濃
羅達生
倡議生成式主權AI 陳其邁：讓高雄成智慧城市典範
楊瑞霞
高雄美濃鄉親書畫藝文展 展現客家活力與創意響應全國客家日 高雄辦嘉年華活動鼓勵講客語
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：