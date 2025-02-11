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北竿民眾疑中風 海巡深夜協助後送南竿

2025/2/11 11:35（2/11 11:46 更新）
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10日晚間9時許，海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊接獲海巡署第11巡防區指揮部與北竿衛生所通報，連江縣北竿鄉1病患疑似局部中風，需後送至位於南竿連江縣立醫院進一步治療，但該時段已無島際交通船，加上天候狀況未達直升機起降標準，故派艇馳援將病患後送至南竿。（第10海巡隊提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年2月11日
10日晚間9時許，海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊接獲海巡署第11巡防區指揮部與北竿衛生所通報，連江縣北竿鄉1病患疑似局部中風，需後送至位於南竿連江縣立醫院進一步治療，但該時段已無島際交通船，加上天候狀況未達直升機起降標準，故派艇馳援將病患後送至南竿。（第10海巡隊提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年2月11日
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（中央社記者潘欣彤連江縣11日電）昨天晚間北竿民眾因疑似中風，需後送至連江縣立醫院進一步治療，海巡署馬祖海巡隊獲報，研判有就醫急迫性，派艇馳援後送。

海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊今天上午發布新聞稿指出，10日晚間9時許，接獲海巡署第11巡防區指揮部與北竿衛生所通報，一名病患疑似局部中風，需後送至連江縣立醫院進一步檢查與治療，但該時段已無島際交通船，加上天候狀況未達直升機起降標準，故通報海巡隊協助。

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馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3538艇至北竿白沙港，與金馬澎分署第10岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及陪同人員登艇，並以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭。後由第10岸巡隊福澳安檢所與消防局、連江縣醫院人員協助接駁病患上岸，轉由救護車送醫治療。

馬祖海巡隊透過新聞稿指出，連江縣各島間以島際交通船往返，但若遇夜間等無航班時段有緊急醫療需求時，經專業醫生評估，接獲通報後會立即派艇協助後送就醫。海巡肩負救生救難任務，接獲通報後會全力馳援，確保民眾生命安全。（編輯：林恕暉）1140211

連江縣北竿鄉1民眾因疑似中風，但因島上無專科醫師，且該時段無島際交通船，加上直升機未達起降標準，故通報海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊，派艇馳援後送南竿連江縣立醫院進一步治療。（第10海巡隊提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年2月11日
連江縣北竿鄉1民眾因疑似中風，但因島上無專科醫師，且該時段無島際交通船，加上直升機未達起降標準，故通報海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊，派艇馳援後送南竿連江縣立醫院進一步治療。（第10海巡隊提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年2月11日
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