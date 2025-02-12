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高雄大寮區21日縮小停水範圍 多區提前復水

2025/2/12 12:21
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（中央社記者張已亷、林巧璉高雄12日電）高雄竹寮站前管線操作異常需更換，原訂21日晚間起停水55小時、影響48.7萬戶，經高市府與相關單位協調，大寮區採降壓方式縮小停水範圍，鳳山區7里提前42小時復水。

高雄市長陳其邁今天到鳳山區兒童早期療育發展中心，參訪服務空間並慰訪慢飛天使，會前接受媒體聯訪指出，一天沒水是很痛苦，若停水55小時會非常不方便，因此市府昨天與經濟部、水公司等單位協調，將停水影響範圍縮小、時間縮短。

陳其邁說，希望後續若有管線需維護或維修，應提出年度計畫，讓相關單位能相對應準備，停水是為修理及安全供水，對於造成民眾不便致歉。

高雄市經發局表示，市府、經濟部與水公司協調後，21日大幅縮減停水時間及範圍，其中大寮區採降壓方式縮小停水範圍，鳳山區文德里、文衡里、文山里、文英里、忠誠里、鎮北里、武松里等7里提前42小時復水，預計停水13小時。楠梓區全區則提前3小時復水，預計停水52小時。

經發局強調，經與台水公司協調，超過15萬戶民生用水戶得以免停水或大幅提前復水，市府與水公司未來對於涉及大規模停水的水利工程，將更加審慎規劃完整配套措施，減少對市民的影響。

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經發局補充，停水期間相關配套措施也持續加強中，包含民生用水已規劃加水站96處、調度共26輛水車，將持續整合相關資源，整合民政系統加速宣導以及水車調度量能，並持續提醒民眾提前儲水，將影響降至最低。

工業用水部分，已通知受影響園區業者進行儲水作業，並規劃澄清湖淨水場、北嶺加壓站供廠商水車載水。園區服務中心也正進行儲水作業可供廠商使用。（編輯：林恕暉）1140212

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