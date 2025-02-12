慶元宵情人節 新北平溪天燈雙蛇升空展幸福

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）2025新北市平溪天燈節，今晚於十分廣場以蛇年元宵與西洋情人節為主題，由台灣、日本、法國等貴賓，施放粉紅蛇與金蛇的雙主燈。天燈在小雨中冉冉上升，展現山城的幸福感。

新北市府觀光旅遊局表示，今晚以「金蛇傳愛、光耀新北」為主題，於十分廣場施放第2場天燈。

因為天氣不佳下小雨，過程稍微不順，但天燈點燃煤油金紙後，產生的熱空氣將天燈充飽膨脹，貴賓與遊客穿著輕便雨衣，等待熱空氣充飽天燈後，雙手一放，百盞天燈伴隨主燈冉冉升空。

觀旅局表示，市長侯友宜與日本小美玉巿、日本鳥取縣、日本三重縣等外籍貴賓，一同在雙蛇主燈上題寫新年祝福，為情侶們獻上愛與祝福，並促進台日文化交流，友誼長青。

侯友宜並與貴賓在寫著「光耀新北」的粉紅蛇，與「金蛇傳愛」的金蛇的主燈前合影；雙主燈互擁形成巨型愛心，展現幸福溫馨的氣氛。另有法國觀光團代表，也一起放天燈交流。

侯友宜致詞表示，題字「國泰人和萬事興」，祝福家庭和睦與國泰平安，並許願以團結面對國家的挑戰，也祝福天下有情人終成眷屬。

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觀旅局說，晚會由十分國小樂齡學習中心學員，組成「黑金歲月舞蹈團」揭幕；也有金蛇祥獅獻瑞，電音三太子接續演出。

平溪天燈節今晚落幕後，觀旅局表示，16日與新北市山嶽協會合作舉行淨山活動，以守護山林、認識自然生態。（編輯：方沛清）1140212

新北市觀光旅遊局12日元宵節晚間在平溪區十分廣場舉辦2025平溪天燈節第2場天燈施放活動，新北市長侯友宜（中白衣者）等人冒雨出席，在正式施放前與雙主燈合影。（新北市觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月12日