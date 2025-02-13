北市推高齡機車駕訓 免學費加強路感及安全觀念

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）為提升騎乘機車安全，交通部針對已有駕照者推出「道路安駕訓練」，台北市交通局在此基礎上攜手業者開設高齡駕訓班，提供65歲以上長者免費重溫騎車技巧、防禦駕駛觀念。

台北市交通局今天舉行記者會宣布114年機車駕訓與道路安駕訓練補助方案，交通安全科長鄭麗淑表示，今年除場內訓練、場外訓練補助，更為65歲以上已有駕照的長者推出訓練費全免的高齡駕訓班。

她介紹，高齡班課程共3小時，內容包含交通規則、騎乘技巧、防禦駕駛觀念等行前說明，並會由教練帶領學員實際上路體驗，同時視情形加強教導緊急狀況應對，以建立實際騎車路感及正確駕駛習慣。

至於單純參加場內訓練者，鄭麗淑表示，交通部與交通局合計補助新台幣2600元，只參加場外訓練者則合計補助2400元。

此外，交通局長謝銘鴻指出，交通部今年推出「機車學習駕駛證」，給予報名駕訓班的民眾學習駕駛證，就能在教練陪同下上路練習，交通局將針對適用此制度且完成場內及場外訓練者加碼補助，合計最高6500元。

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交通局指出，依據台北市警察局交通警察大隊統計，去年機車死傷人數雖較112年同期及過去3年平均低約10%，但以年齡層分析，仍以18至24歲占比22%為最高，且65歲以上占比有逐年增加趨勢，顯示機車駕訓的必要性。

交通局提醒，補助名額有限，有意參加者可直接向大台北駕訓班、聯合駕訓班、華豐駕訓班、濱江駕訓班等單位報名上課。（編輯：張銘坤）1140213