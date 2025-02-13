加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄拒澤倫斯基交換失土提議 占領範圍差距、美方反應一次看
首頁 / 地方

北市推高齡機車駕訓 免學費加強路感及安全觀念

2025/2/13 16:26（2/13 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市交通局13日舉行記者會宣布114年機車駕訓與道路安駕訓練補助方案，交通局長謝銘鴻（圖）指出，同時參加場內及場外訓練者，交通局與交通部合計補助最高新台幣6500元。中央社記者陳昱婷攝 114年2月13日
台北市交通局13日舉行記者會宣布114年機車駕訓與道路安駕訓練補助方案，交通局長謝銘鴻（圖）指出，同時參加場內及場外訓練者，交通局與交通部合計補助最高新台幣6500元。中央社記者陳昱婷攝 114年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北13日電）為提升騎乘機車安全，交通部針對已有駕照者推出「道路安駕訓練」，台北市交通局在此基礎上攜手業者開設高齡駕訓班，提供65歲以上長者免費重溫騎車技巧、防禦駕駛觀念。

台北市交通局今天舉行記者會宣布114年機車駕訓與道路安駕訓練補助方案，交通安全科長鄭麗淑表示，今年除場內訓練、場外訓練補助，更為65歲以上已有駕照的長者推出訓練費全免的高齡駕訓班。

她介紹，高齡班課程共3小時，內容包含交通規則、騎乘技巧、防禦駕駛觀念等行前說明，並會由教練帶領學員實際上路體驗，同時視情形加強教導緊急狀況應對，以建立實際騎車路感及正確駕駛習慣。

至於單純參加場內訓練者，鄭麗淑表示，交通部與交通局合計補助新台幣2600元，只參加場外訓練者則合計補助2400元。

此外，交通局長謝銘鴻指出，交通部今年推出「機車學習駕駛證」，給予報名駕訓班的民眾學習駕駛證，就能在教練陪同下上路練習，交通局將針對適用此制度且完成場內及場外訓練者加碼補助，合計最高6500元。

google news透過 Google News追蹤中央社

交通局指出，依據台北市警察局交通警察大隊統計，去年機車死傷人數雖較112年同期及過去3年平均低約10%，但以年齡層分析，仍以18至24歲占比22%為最高，且65歲以上占比有逐年增加趨勢，顯示機車駕訓的必要性。

交通局提醒，補助名額有限，有意參加者可直接向大台北駕訓班、聯合駕訓班、華豐駕訓班、濱江駕訓班等單位報名上課。（編輯：張銘坤）1140213

#交通局
#台北市警察局交通警察大隊
#交通部
#謝銘鴻
#駕訓班
#鄭麗淑
謝銘鴻
提升行人安全增民眾共識 北市推道路設計手冊周杰倫大巨蛋演唱會 北市參考12強賽對疏散有信心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：