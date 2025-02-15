新北秀北區段徵收案進度85% 設消防分隊強化救災

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程進度約85%，地政局今天表示，5月交地，屆時成立秀山消防分隊，可縮短5至10分鐘救災、救護時間。消防局說，預計117年新廳舍完工啟用。

新北市政府地政局長汪禮國今天表示，「秀北區段徵收案」是低衝擊整體開發示範區，原屬河川區低窪地、荒地，土地低於周邊道路約7公尺，開發前只能作為停車場；開發工程協調經濟部水利署，取新店溪清淤土石方，填築低窪地。

他說，透過區段徵收，讓該處地段變成交通樞紐，也因應極端氣候，興建3座公園、雨水儲集系統，不但回收作為公園景觀用水，還兼具防洪防災功效。

市長侯友宜今天前往視察後表示，秀北區徵工程鄰近中和、永和、新店等行政區，又位於捷運環狀線秀朗橋站旁，是相當重要的區塊；預計今年5月能交回土地，並興建消防分隊、停車場、公園。

消防局長陳崇岳接受中央社記者訪問表示，3年內成立秀山消防分隊，可縮短救護與救災時間5至10分鐘，提高公安與生命財產安全。

陳崇岳表示，現有勤務多由新店安和、永和永利或中和南勢分隊派遣；取得土地後，預計明年徵選建築師、116年動土興建5樓建築、117年完工。目前，將暫借附近軍方閒置營區作為秀山消防分隊臨時廳舍。

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地政局表示，開發完成後，可由捷運秀朗橋站銜接中和蘆洲線、松山新店線，也可銜接新北環河快速道路，交通相當便捷。

侯友宜聽取工程進度簡報，並在陳崇岳、交通局長鍾鳴時、中和區長楊薏霖、永和區長周慶珍與市議員、里長陪同下，實際瞭解規劃與人行道配置。（編輯：李錫璋）1140215