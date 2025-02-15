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嘉義大埔地震 台南玉井文化大廈毀損再開放取物

2025/2/15 16:22（2/15 16:36 更新）
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嘉義大埔強震令台南市玉井區文化大廈嚴重受損，住戶連夜撤離，15日二度開放住戶返家取物，有民眾把洗衣機都搬了出來。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月15日
嘉義大埔強震令台南市玉井區文化大廈嚴重受損，住戶連夜撤離，15日二度開放住戶返家取物，有民眾把洗衣機都搬了出來。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月15日
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（中央社記者張榮祥台南15日電）嘉義大埔1月21日地震，台南市玉井區文化大廈受損嚴重，26戶49人連夜撤離，隔天加固後，首次開放住戶進入建築物取物，今天二度開放逐樓取物，未來不排除三度開放。

玉井區6層樓文化大廈於嘉義大埔1月21日地震後出現梁柱爆裂，住戶連夜緊急撤離，台南市政府隔天完成鋼構加固作業，首次開放住戶進入建築物取回物品。

文化大廈建成迄今逾30年，屬於舊法規興建，市府未發現偷工減料情形，但建築結構設計相對不完善，如今已貼上紅單，列為危樓，不再適合居住，市府今天二度開放住戶取物。

鑑於文化大廈毀損嚴重，市府今天採逐樓開放取物，一次1樓3戶，每戶最多2人，時間最長20分鐘，共有28戶登記進入，歷經4個多小時才完成。

文化大廈住戶首次取物以貴重物品為主，二度取物多是生活用品，包括衣服、玩具、小家電、腳踏車，甚至連洗衣機、小瓦斯桶都搬下來，有些住戶更提著大行李箱全力收拾細軟，還有人以塑膠袋打包，避免生活不便。

工務局人員告訴中央社記者，文化大廈撤離住戶，另覓他處居住或依親，今天二度取物，還有人從善化區遠道而來。工務局將視狀況，不排除三度開放住戶進入建築物取物。

至於楠西區災民安置，市府日前也擬定方案。市府表示，楠西區公所1月21日開設避難收容處所，2月18日將居滿30日，社會局將啟動一戶一社工，對安置災民逐戶輔導搬遷。

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有意願的災民先暫住寶光聖堂、台灣基督長老教會-澄山教會、加利利宣教中心、紫竹山大德寺、救國團曾文青年活動中心、趣淘漫旅、走馬瀬農場、華都客棧等共157床至174床租住空間，水利署南區水資源分署宿舍也規劃34戶。

此外，噶瑪噶居寺鹿野苑之家規劃36床，2個月內提供每天上午8時接送至楠西區圖書館，下午5時再返回鹿野苑之家。（編輯：郭諭儒）1140215

#工務局
#台灣基督長老教會
#地震
#社會局
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