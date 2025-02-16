台南楠西震災戶短期安置點需修繕 中長期安置啟動

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）1月21日凌晨嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，台南市楠西區不少建物受創，受災戶臨時安置地點綠柏園也因災損需修繕，市府啟動中長期安置，以一戶一社工方式逐戶輔導搬遷。

台南市政府社會局今天發布新聞稿指出，依內政部安置及重建原則，短期安置以2週至1個月為安置期間，且受災戶緊急臨時安置點綠柏園，也因地震災損需修繕，目前綠柏園有45戶共95人登記居住，其中22戶52人已登記有意入住水利署南區水資源分署宿舍。

社會局指出，為協助及輔導順利遷居，社會局以「一戶一社工」模式指派專責社工逐戶說明入住流程，第一波於今天前往綠柏園服務台提出申請，明天下午1時30分後可參觀南水分署宿舍，下午4時公開抽籤分配。

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社會局強調，受災戶依照抽籤結果，19日後逐步搬入，受災戶有任何困難可隨時向社工反映，若有特殊需求者，市府也會盡力協助，例如有受災戶反映傢俱購置有困難，可向市府登記借用善心人士提供傢俱。

社會局指出，南水分署宿舍修繕34戶，目前登記搬入22戶，將以6個月為一期簽訂借住契約，若逾期未簽約視同放棄，空出及新修繕完成的房間，將持續提供紅黃單災戶申請借住，以照顧更多災民。（編輯：謝雅竹）1140216