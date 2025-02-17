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張以理卸任青年局長 陳其邁肯定任內努力

2025/2/17 13:12
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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市青年局長張以理今天卸任，將投入市議員參選。市長陳其邁今天表示，張以理在青年局任內可說是點子王，感謝其努力；年輕人在這個城市有很多發揮空間是好事。

陳其邁今天出席活動並接受媒體聯訪，有媒體詢問張以理辭職將參選左營、楠梓區市議員，以及前高雄市文化局長尹立也傳出有意參選此區。

陳其邁說，張以理在青年局任內可說是點子王，對高雄發展提供了很多努力。尹立過去也在很多不同的政府部門工作，讓人印象深刻，「對於有心要為城市努力的人，我都非常鼓勵」。

陳其邁表示，不只有選舉，任何參與公共事務都是值得鼓勵的事情，這個城市讓年輕人有很多服務機會，以及很多可以發揮能力的空間，都是好事。

高市府表示，張以理2020年8月24日上任，今天正式卸任，在青年局任內，協助推行多項重大青年政策，包括「青年公共參與計畫」、「高雄青年攤車品牌輔導計畫」，以及打造Pinway駁二青創空間等。

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高市府指出，張以理是設計專業，任內積極提升青年政策美學面向，並結合新媒體行銷等，規劃企業參訪實習，培訓並增加青年創業競爭力，例如「大港實習計畫」等，並推出「新媒體行銷管理師」證照考試。

高市府表示，張以理任內勇於任事、積極付出、落實政策，為年輕世代搭建更友善的發展環境，感謝其辛勞，也祝福未來一切順利；至於青年局長職務，暫由副局長汪小芬代理。（編輯：張雅淨）1140217

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