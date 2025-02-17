高市府與文策院簽署MOU 推動南部文創發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市政府今天在駁二藝術特區與文化內容策進院簽署合作意向書，合作推動南部文創產業發展。市長陳其邁表示，未來市府將結合文策院雙方資源與專業，擴大文化影響力。

高雄市政府今天在駁二藝術特區共創2號基地，與文化內容策進院正式簽署合作意向書，由陳其邁及文策院董事長蔡嘉駿共同簽署文件，副市長李懷仁、民進黨立委林岱樺以及科技、文創內容業者等人一同見證。

陳其邁表示，以往市府與文策院合作，如與市府共同合作投資影劇作品，深化創作具高雄特色的影視內容，並於台灣文化科技大會攜手合作，展現科技與文化內容的創新成果。

陳其邁指出，未來市府將結合文策院雙方資源與專業，擴大文化影響力，促成更多企業與文化工作者對接，以推動文化內容永續發展，打造兼具文化價值與產業競爭力的城市。

蔡嘉駿表示，未來希望文策院南部營運中心的啟動，能有效幫忙南部業者；和高市府的合作，更能發揮1加1大於2的效果，在文化科技、影視和數位內容等方面，領先世界。

蔡嘉駿透露，文策院目前正與美國好萊塢特效公司、Netflix、韓國製作公司洽談合作，而高雄正是合適的影視拍攝製作以及跨國公司選址的最佳地點，可拭目以待。

高雄市文化局長王文翠表示，此次與文策院簽署合作意向書，將為在地文化內容產業創造更多發展機會。且文策院南部營運中心已進駐駁二共創2號基地，更可為高雄文創團隊提供更完善的支援與媒合機會。

透過 Google News 追蹤中央社

文化局表示，未來高市府與文策院將攜手推動創業培育，協助在地團隊提升市場競爭力，並與文策院持續合作文化科技相關活動，提升效益與產業鏈結。雙方也將合作推動影視人才交流培育，促進產業升級。

文化局強調，此次合作將進一步強化高雄作為南部文創產業中心的地位，為在地團隊帶來更多發展機會。市府期待透過文策院的資源挹注與專業支持，讓高雄成為台灣文創產業的重要基地。（編輯：張雅淨）1140217