金門、台江國家公園聯合繪本展 認識厭勝物文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門18日電）金門國家公園舉辦「海島尋獅」金門X台江國家公園聯合繪本展，在整修活化後的金水故事館洋樓建築中，讓民眾尋訪風獅爺與劍獅，認識金門與台江兩地厭勝物文化。

金門國家公園管理處今天在金城鎮金水故事館，舉辦「海島尋獅」金門X台江國家公園聯合繪本展開幕活動，將金水故事館洋樓建築活化再利用為展示空間；金門國家公園管理處長鄭瑞昌、台江國家公園管理處長謝偉松等出席活動。

謝偉松致詞表示，不同國家公園有許多與動物相連結特色，如台江與黑面琵鷺、墾丁與赤腹鷹等，而「海島尋獅」聯合繪本展是透過台江的劍獅與金門的風獅爺進行文化上連結；這個展覽過去曾在台江展出，這次移至金門，盼讓金門民眾、各地遊客能更了解國家公園中生態保育、生物多樣性與不同文化面向的內容。

透過 Google News 追蹤中央社

厭勝物又稱避邪物，金門特有「厭勝物」就是風獅爺，而劍獅是台南安平地區民宅特有的避邪物。金管處新聞稿表示，此次展覽延續去年台江國家公園聯合繪本展內容，以「幫風獅爺穿衣服」及「阿公的秘密基地」為基礎，汲取繪本中風獅爺與劍獅元素，邀請民眾跟隨主角腳步，在夢境中展開奇幻旅程，瞭解自然環境與民俗文化關聯，同時利用互動體驗方式，延伸繪本以外資訊，讓民眾深入理解2地文化異同。

金管處表示，此次展覽空間金水故事館經過整修活化再利用，化為環境教育場域，讓民眾在洋樓中尋訪風獅爺與劍獅；為讓民眾認識金門獨特文化資產，2月18日至3月2日期間，於金水故事館2樓「情境拍照區」選擇1尊風獅爺合照，並至金管處臉書活動貼文下方上傳照片，並留言「#聽說島上有獅子」，即可獲得禮品1份，數量有限，送完為止。（編輯：謝雅竹）1140218