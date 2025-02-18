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台南新營波光節創意作品 日常物件合奏顛覆印象

2025/2/18 17:59（2/18 18:11 更新）
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新營波光節創意作品「wav」運用多件日常物品，發出不同於本身聲音，吸引遊客駐足觀賞。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月18日
新營波光節創意作品「wav」運用多件日常物品，發出不同於本身聲音，吸引遊客駐足觀賞。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月18日
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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南新營天鵝湖公園舉辦「2025新營波光節」，開展以來吸引遊客，8件作品各有特色，其中作品「wav」運用多件日常物品，發出不同於本身聲音，會獨奏也會合奏，顛覆遊客印象。

台南市政府在新營區天鵝湖公園策辦「2025新營波光節」，策展人黃裕銘今天透過新聞稿表示，「小聲回收」創作團隊的作品「wav」，巧妙運用多件城市生活中常見但不起眼、往往被忽視的功能性物件，如紐澤西護欄、監視器、輕鋼架天花板、鋁製排風管與交通錐等，在裝設燈光與喇叭後，讓光與聲音介入，顛覆原有的功能與意義，轉化為藝術品。

黃裕銘指出，亮燈前乍看像是一堆被棄置物品，當亮燈展出時，每件物品會發出不同於本身聲音，如風聲、引擎聲、警報聲，也有鋼琴等樂器聲，會「獨奏」也會「合奏」，創造如劇場或樂團演出效果，挑戰現成物件的使用方式，也讓觀眾重新思考日常物件與城市環境關係。

台南市文化局指出，為讓民眾理解創作概念，小聲回收團隊在活動期間開設「自製音箱工作坊」，指導民眾自行製作小型音箱，獲得民眾好評。

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文化局指出，2025新營波光節以「路徑之間」為主題延伸出時代文化、城市社會、生活體驗3個子題，展出8件作品各有特色，透過藝術家創作，讓觀眾在天鵝湖公園光影漫遊中，感受新營城市脈動，展期至3月16日止，點燈時間為每天下午5時30分至晚間10時。

文化局指出，除精彩作品外，也辦理專家導覽及藝術家座談，另與新營社大合作舉辦生態導覽解說，深入探訪天鵝湖日與夜不同美感面貌。（編輯：郭諭儒）1140218

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新營波光節創意作品「wav」巧妙運用生活常被忽視的功能性物件，在裝設燈光與喇叭後，顛覆原有功能與意義，轉化為藝術品。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月18日
新營波光節創意作品「wav」巧妙運用生活常被忽視的功能性物件，在裝設燈光與喇叭後，顛覆原有功能與意義，轉化為藝術品。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月18日
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