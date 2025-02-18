核一二乾貯場案 新北盼年增撥回饋金6000萬元

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市長侯友宜今天到萬里、金山區辦座談會，有里長反映核一、核二規劃或興建乾貯場，應對地方增加回饋。環保局表示，除分階段回饋，也函請核後端基金年增6000萬元回饋金。

侯友宜今天在國民黨立委廖先翔及藍綠新北市議員陪同下，率新北市副市長劉和然等市府團隊到萬里區、金山區舉辦行動治理座談會。侯友宜指出，在財政收支劃分法修正後，市府會把增撥的補助金加倍用在地方基礎建設上。

侯友宜表示，萬金地區是新北市觀光首選的好去處，完善基礎交通網絡，促進地方觀光產業，是市府團隊長期努力的重要任務。

去年「山陀兒」颱風造成萬金地區重大災情，與會里長關注災後復建等問題。新北市水利局、農業局表示，瑪鋉溪、磺溪、員潭溪、貢寮溪等8處，正進行護岸及整治工程；台62線延伸計畫已完成可行性研究，目前由公路局辦理萬里優先路段綜合規劃作業。

至於核一及核二廠退役，目前正推動或興建完成核燃料棒乾式貯存場的問題，有里長認為台電應加強地方回饋。

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環保局表示，依「核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存及核電廠除役完成前回饋要點」規定，乾貯場於興建、執行熱測試作業、試運轉作業完成及營運等4個階段皆有一次性回饋金。

環保局指出，核電廠乾貯場興建完成後及燃料棒進場時，也會依上一年度實際貯存核燃料棒中每公噸鈾計算回饋金，以提供地方公共建設、公益活動及急難救助等項目使用，市府將函請核能發電後端營運基金管理會評估每年額外增撥乾式貯存回饋金新台幣6000萬元供給地方運用。（編輯：戴光育）1140218