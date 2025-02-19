彰化打通八堡一圳水岸廊道復興村斷點 估9月完工

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（中央社記者鄭維真彰化19日電）彰化縣長王惠美今天出席二水鄉復興村八堡一圳水岸廊道開工典禮表示，深受車友喜愛的三鐵跑水自行車道至復興村為斷點，感謝交通部補助打通這段1.3公里廊道，預計9月完工。

彰化縣政府近年推動八堡圳水岸自行車道，規劃從二水鄉延伸至員林市總長29公里，希望未來成為彰化縣重要觀光旅遊資源，其中二水鄉復興村廊道於今天舉行開工典禮。

王惠美指出，因三鐵跑水自行車道至二水鄉復興村為斷點，縣府提出計劃優先打通復興村1.3公里廊道，北起水尾巷至坑內坑一號橋，獲得交通部觀光署補助新台幣1512萬元，縣府自籌888萬元，總經費約2400萬元，預計今年9月完工。

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據彰化縣政府城市暨觀光發展處資料，此次工程以八堡一圳旁的花旗木遊憩景觀為基礎，打造兼具休閒觀光與地方文化特色多功能廊道，增設步道、觀景平台，提供民眾享受自然、放鬆身心場所。

王惠美說，八堡圳水岸廊道後續尚有八堡一圳一號橋連接至田中鎮中南路2.5公里長，以及高鐵彰化站至社頭金河森林公園2公里長，期待各級民代持續協助向中央爭取支持。（編輯：陳仁華）1140219