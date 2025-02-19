因應二二八連假 彰化市等4鄉鎮市暫停沿路收垃圾

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）因應二二八連假，彰化各鄉鎮市調整垃圾收運時間，彰化市、大村鄉、竹塘鄉及溪州鄉28日當天暫停沿線收運垃圾，大村鄉、埔心鄉及伸港鄉等10鄉鎮市也暫停定點垃圾收運。

彰化縣環保局今天發布新聞稿，二二八有3天連假，各鄉鎮市清潔隊2月28日適逢週五，當天將調整垃圾收運時間，其中彰化市、大村鄉、竹塘鄉及溪州鄉將暫停沿線垃圾收運服務。

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環保局指出，大村鄉、埔心鄉、伸港鄉、北斗鎮、竹塘鄉、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、溪州鄉及田中鎮10鄉鎮，定點垃圾收運服務當天也暫停，呼籲民眾配合清潔隊垃圾清運時間將家中垃圾投入垃圾車，維護環境清潔。

環保局提醒，瓦斯罐、髮型噴霧罐、殺蟲劑等高壓容器，都屬資源回收物品，千萬不能直接丟入垃圾車，請民眾確認是否用完排空，獨立打包後加註警語，再交給資源回收車人員，以保障第一線回收人員及民眾倒垃圾時的安全；另外，為減少垃圾量並提升資源回收效率，清潔隊將持續破袋檢查，請民眾確實落實垃圾分類。（編輯：陳仁華）1140219