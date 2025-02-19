大千醫院職能復健獲國家品質標章 助勞工返職場

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣大千綜合醫院指出，大千醫院是縣內唯一職災職能復健專責醫院，截至去年服務職災勞工個案接受工作能力評估及強化訓練，有86%順利重返職場，今年獲國家品質標章認證。

大千綜合醫院醫療副院長暨復健科主任蔡建宗今天表示，為協助職業災害勞工順利返回職場，院方於2017年成立工作強化中心，2023年經勞動部職業安全衛生署審核通過，成為苗栗縣唯一職災職能復健專責醫院。

蔡建宗指出，職災職能復健包含擬定復工計畫，針對職災勞工進行工作分析、功能性能力評估、生理心理功能強化訓練，以及輔助設施、器具、設備、機具與工作環境改善等需求評估，提出合理調整或職務再設計方法建議。

大千醫院表示，截至2024年服務個案逾300名，其中接受工作能力評估及強化訓練的個案中，有86%皆順利重返職場，成果榮獲國家品質標章（SNQ）認證。

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院方指出，曾有聯結車司機因煞車故障車輛翻覆，導致上下肢嚴重骨折，手術治療後，接受5週密集工作強化復健訓練，可順利執行搬運貨物及駕駛工作；另有餐廳女員工不慎遭燙傷，在傷勢穩定後接受個別化工作強化復健及心理強化訓練，同樣順利重返工作崗位。

蔡建宗表示，透過專業人員協助，職災勞工能盡速重返職場，減少勞工等待或嘗試復工期間所耗費的時間、醫療及社會成本，同時與相關主管機關連結社會資源，讓苗栗縣的職災勞工或雇主，不需舟車勞頓到外縣市，在地就能獲得優質完整的醫療與資源服務。（編輯：戴光育）1140219