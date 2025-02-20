加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
慢性腎病新藥健保擴大給付 3/1上路近20萬人受惠
首頁 / 地方

台中大型商場公安市府已稽查33家 2缺失場所將開罰

2025/2/20 17:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中20日電）新光三越氣爆後，台中持續展開大型商場及量販店聯合稽查。中市府今天表示，昨天稽查6家商場中，家樂福青海店與中清店2場所有「餐廳廚房防火區劃」缺失，將依規定裁罰。

台中市府今天發布新聞稿表示，氣爆事件發生後，中市府都市發展局會同各單位，持續進行全市大型商場及量販店聯合稽查，以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為稽查重點。

中市府指出，19日由都發局副局長曾文誠率隊，前往迪卡儂北屯店、愛買水湳店、家樂福青海店、家樂福中清店、家樂福西屯店及家樂福沙鹿店6家商場進行稽查。

中市府說明，當天稽查場所中，迪卡儂北屯店、愛買水湳店、家樂福沙鹿店及家樂福西屯店4處場所尚符合規定，家樂福青海店、家樂福中清店2處場所有「餐廳廚房防火區劃」缺失，涉及建築法違規部分將依法處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外，涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處，並由中市經濟發展局及瓦斯公司，於現場加強督導業者增設瓦斯偵測器等預警安全設備，以維公共安全。

中市府表示，台中市列管39處大型百貨商場大型量販店（含台中新光三越），目前已稽查33家，後續將針對尚未稽查的5家大型商場持續聯合稽查，預計將於21日前完成稽查作業。（編輯：陳仁華）1140220

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：