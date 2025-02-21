高市青年局補助計畫 助眷村特色旅宿升級服務

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）為協助青年創業，高市青年局去年推出「一般型」與「競爭型」兩種補助計畫。其中鳳山黃埔新村特色旅宿「眷待期休憩所」獲計畫支持，近日更建置雲端訂房與支付系統。

青年局表示，「一般型」與「競爭型」補助，分別針對初創企業與成長期事業提供資金支持。其中「一般型」補助將於3月31日受理申請，補貼項目包含營業設備、租金及行銷方案，最高補助新台幣8萬元。

青年局今天新聞稿表示，「眷待期休憩所」在青創補助支持下，不僅添購床墊、咖啡機等住房設備，還建置雲端訂房與支付系統提升住宿品質。內部古色古香陳設，讓造訪遊客讚嘆「彷彿走進時光隧道」。

「眷待期休憩所」創辦人黃俊瑜表示，經營民宿理念不著重客源開發，而是希望維護老宅，讓大眾感受眷村最美風貌。感謝青創補助在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間幫助，在資金支持下得以改善軟硬體、提升旅宿品質，為疫後國旅人潮做好準備。

青年局指出，黃埔新村是鳳山最大日式老屋景點，也是台灣第一個眷村，近年來商家進駐帶動活絡，透過文創延續歷史記憶。「眷待期休憩所」是高市府「以住代護」計畫一環，主棟為日軍駐紮時期日式木造建築，兩側則是國民政府遷台後軍眷宿舍，整體空間充滿懷舊氛圍。

黃俊瑜與妻子林頌慈因夢想住進老宅，民國107年透過「眷村民宿」方式進駐黃埔新村，兩人分別有企管、平面設計背景，打造親民旅宿，並透過品牌諧音傳遞「待在眷村一晚上」的概念。

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店家表示，「眷待期休憩所」除提供住宿外，在沒有旅客入住的空檔仍對外開放。包括租借空房給民眾，作為拍攝寶寶抓周寫真空間，或舉辦迎娶、拍攝取景、講座課程等。民宿內外也有文創商品陳列與市集擺攤。

青年局副局長汪小芬表示，「以住代護」計畫透過重建、整修，為老宅注入新生命。加上文創、旅宿業者進駐，不僅活絡眷村，更有助高雄旅宿觀光、青創發展，青年局持續推動青創補助，歡迎業者送件。（編輯：孫承武）1140221