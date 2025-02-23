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布農族駕駛公車樂助乘客 獲中市愛心服務獎表揚

2025/2/23 14:55（2/23 15:06 更新）
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來自南投縣信義鄉布農族的吾瑪斯．南卡芙蘭（圖）在台中市開公車14年，樂於服務長者及身障乘客，獲台中市交通局頒發愛心服務獎。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月23日
來自南投縣信義鄉布農族的吾瑪斯．南卡芙蘭（圖）在台中市開公車14年，樂於服務長者及身障乘客，獲台中市交通局頒發愛心服務獎。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月23日
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（中央社記者郝雪卿台中23日電）來自南投信義鄉布農族的吾瑪斯．南卡芙蘭，在台中市開公車14年，平時樂於服務長者及身障乘客，曾有學生寫卡片稱讚開車平穩，對乘客友善，獲台中市交通局頒發愛心服務獎。

榮獲台中市交通局頒發優良公車駕駛愛心服務獎的吾瑪斯，在豐原客運開公車14年，對於曾有學生寫卡片指稱，搭他開的公車如享受愉快旅程，讓他感動說「這張珍貴卡片是最有意義的獎狀」。

交通局長葉昭甫表示，公車駕駛是交通運轉的城市英雄，籲請多予掌聲鼓勵，駕駛與乘客能貼心互道一聲「感謝」，就是落實公車禮貌運動的最佳響應。

吾瑪斯的名字曾引起乘客好奇並在網路上討論，本人顏值高及擁有運動員好身材，愛心服務更加分，幫忙推輪椅上車動作迅速，平時熱愛打籃球保持體能，國中時曾打進籃球甲組聯賽，如今奔馳球場與職場開展「籃球公車夢」。

吾瑪斯說，退伍後回南投山上種苦茶籽，也想離鄉到都市找工作，剛好長輩在台中開公車，他考取職業大客車駕照跟進，在豐原客運開51路公車，從中國醫藥大學附設醫院到大坑9號步道，路線停靠英才路近草悟道，常有觀光客詢問台中好玩景點，他除建議景點還會宣傳美食，化身觀光大使行銷台中特色與人情味。

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吾瑪斯表示，51路沿線有台中二中、台中女中、大坑步道等站點，是通學、登山熱門路線，他把公車當成一家店經營，服務乘客帶動營運業績，良性循環員工受益，不少長者就醫或登山健行搭乘，也曾遇乘客上車送水果、便當，被視為子孫輩的好友，讓他揪感心。

「休假時還是要回山上充電一下」吾瑪斯說，由部落來城市，把喇叭聲當鳥鳴，電線桿視為山林樹木，協助身障朋友或長者像在幫原鄉鄰居，近幾年行駛台中的道路，見證市府改善軟硬體設施，如交通局建置上千座候車亭，乘客按下黃色笑臉鈴噹服務燈，提前掌握有人候車，減少遇到用眼神攔車的乘客，第一線駕駛對交通順暢與安全最有感。（編輯：李淑華）1140223

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