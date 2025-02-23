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新北滬尾休閒農業區保留人文遺址 推永續共好

2025/2/23 18:02
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市農業局表示，淡水滬尾櫻花大道盛開，滬尾休閒農業區推動「里山」精神，主張「共耕、共好、共饗」的友善耕作環境，木炭窯、洗衣窟等人文遺址，悠閒慢活，適合賞花春遊。

新北市農業局今天發布新聞指出，淡水區樹興社區靠近淡海輕軌淡金鄧公站，清幽環境與蜿蜒山路，令人心曠神怡，4公里長的滬尾櫻花大道更是著名賞櫻景點。

農業局表示，滬尾休閒農業區有天空小品休閒農場、樹林口農場、阿三哥農莊、三空泉農場，以及香草食農教育示範園區，值得追櫻客體驗風土人情與農村景色。

新北市淡水走讀團體「旅學堂」導覽志工李棟梁指出，三空泉別名「三孔泉」，因有3處天然湧泉得名。從清代就已有漢人在當地墾拓，聚落可見到傳統磚石砌的漢人三合院、圳頭公土地公廟、梯田菜園及轉型後的休閒農場。

農業局表示，樹興社區由大屯山系的天然水灌溉，農村再生的社區保留洗衣窟特色景點，樹興社區發展協會近年推動復耕蒔茶25公頃，打造茶籽油特色農產。

返鄉青農張哲岳告訴中央社記者，以往當地高達80座木炭窯是家戶重要生活燃料，目前保留的炭窯遺址，讓遊客親近自然，也能感受時光流逝的歷史人文痕跡。

從餐飲烘焙業返鄉的張哲岳笑稱，他是「（欠債）百萬青農」，近日引進的咖啡樹苗，正適應環境氣候，盼望5年後可量產咖啡豆，透過食農教育讓更多人瞭解符合土地倫理的種植環境。

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新北市農業局長諶錫輝表示，市內有18個農村再生社區、20家休閒農場，從「生活、生產、生態」推動社區永續發展。除米食及香草DIY（自己動手做）活動，各農場保留並承傳阿嬤時代的傳統手藝與文化，從廚房端上餐桌的是友善耕作的應時四季菜蔬、香草，實踐「里山」精神。

農業局指出，「里山」一詞源自日文，這是生活方式與大自然長時間交互作用所形成的複合式農村生態系，具有人文特色與生態地景。里山精神的願景是「實現人類與自然和諧共生」。（編輯：戴光育）1140223

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