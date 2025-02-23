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加拿大參議員訪團拜會 黃偉哲盼開展城市互動

2025/2/23 18:29
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）加拿大聯邦參議員訪團成員今天到台南市政府拜會市長黃偉哲，新聞及國際關係處長蘇恩恩陪同；黃偉哲表示，希望在文化、貿易等方面，能與加拿大城市開展良好互動。

加拿大參議院「加台國會議員友好協會」共同主席、參議員麥唐納（Michael MacDonald，另譯：麥唐諾），聯邦參議員普雷特（Donald Neil Plett）及麥奈爾（John M. McNair）等人，今天到台南市府拜會黃偉哲，雙方就文化、產業、城市外交等議題進行討論。

黃偉哲表示，感謝麥唐納及加拿大國會對台灣長期以來的支持，台南是新舊交融，且傳統與高科技產業並存的城市，多樣美食、宗教、文化從不令遊客失望；此外，像台積電等主導全球半導體產業鏈廠商也在南部科學園區設廠，充分展現城市各項競爭力。

黃偉哲指出，台南作為台灣「文化首都」及最古老城市，歡迎加拿大民眾有機會多造訪，體驗城市風貌，感受府城過往與記憶，也希望未來在文化、貿易等方面，能開展與加拿大城市互動，台南期望與理念相近盟友攜手維持亞太地區和平、穩定與開放。

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麥唐納表示，雖然這是他第5度訪台，卻是首次造訪台南，首先感受到台南交通便利，只需短時間就能搭乘高鐵南北往返欣賞沿途景色，而台南作為台灣古都，也是許多文化與歷史起源地，此次停留時間較短暫，盼日後還有機會再訪，不只品嚐台南美食，也能走訪豐富古蹟景點。

麥唐納指出，訪團此行主要傳達加拿大對於台灣友好支持，他認為台灣歷經不同政權、走過歷史挑戰，成功蛻變為亞洲成熟民主典範，加拿大願與台灣、台南齊心守護得來不易的民主與自由，未來也將致力推動加拿大城市與台南市締盟合作。（編輯：陳仁華）1140223

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