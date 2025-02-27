板橋發現7隻貓咪屍體疑遭虐殺 新北動保偕警追查

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北27日電）新北市板橋區發生疑似虐殺貓咪致死案件，動保處說，勘驗現場蒐證共發現7隻貓咪，肋骨斷裂、頭蓋骨被打開，死狀甚慘。正送請化驗，與警方聯手追查可疑線索。

民進黨新北市議員黃淑君今天下午表示，接獲民眾通報，板橋區環河道路附近有貓咪棄屍，已通報動保處追查。

動保處長楊淑方接受電訪表示，上午約6時許據報後，前往光環路調查，發現有5隻貓咪屍體遭遺棄，經獸醫師檢驗發現肋骨斷裂、頭蓋骨被打開等，死狀甚慘，懷疑死因不單純，於是再度前往擴大搜索。

楊淑方說，全面搜查又發現其餘死貓，一共有加菲貓、波斯貓、短耳及米克斯等，共7隻貓咪屍體。初步解剖發現口鼻出血，有重大外力致死可能，已將貓的胃容物送驗。

她表示，依據貓咪遺體柔軟程度，初步懷疑死亡時間為發現遺體時間往前推4個小時，大約是今天凌晨，經巡查現場並未發現可疑物，懷疑非案發第一現場。

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動保處說，現場監視器不足，已朝違反動保法的刑事案件，請轄區警方協助偵辦。另也呼籲民眾如有相關訊息，請速通報動保處以利查辦。

新北市警察局海山分局說，已立即派員前往該址查看，但該處周遭未架設路口監視器，將全力協助動保處蒐集可疑線索，進一步調查。（編輯：李錫璋）1140227