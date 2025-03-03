台中新光三越第二賣場再增點 春妝品牌進駐林酒店

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中新光三越氣爆後休業中，日前宣布於台中世貿中心及台中長榮桂冠酒店設第二賣場，業者今天宣布再拓點，從4日起在林酒店推出春季化妝品節服務體驗會，以化妝新品為主。

新光三越公關協理張家齊下午接受媒體聯訪說明，本於服務不中斷目標，第一時間規劃短期安置計畫，推出第二賣場，首場於1日起在台中世貿中心展覽場一館展開，昨天約有4000人次到場，比首日的3000人增加，很多顧客前來為員工鼓勵，支持買氣。

張家齊指出，台中第二賣場的第2場活動將於4日到31日在林酒店1樓登場，以「春季化妝品節服務體驗會」為主題，由雅詩蘭黛集團和資生堂集團旗下共13個化妝品牌共同參與，首日開放時間下午2時起，其餘日期開放時間為上午11時到晚上9時。

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後續第3場活動，張家齊表示，將從11日到21日在台中長榮桂冠酒店3樓展開，以女性服飾、潮流服飾為主，超過12個品牌加入。新光三越將持續與廠商夥伴積極研擬短期安置方案，為專櫃人員提供必要的支持。

新光三越台中中港店依據台中市都發局備查的「安全評估人員進出計畫」，經市府都發局同意備查後，自1日起開放專櫃人員入館領取私人物品作業，張家齊說，原本規劃6天時間完成，由於進行順利，預估可以提早完成。（編輯：李淑華）1140303