新竹高商日式宿舍擬拆 時力議員籲啟動暫定古蹟

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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）時代力量竹市議員廖子齊說，國立新竹高商內有80年歷史的日式宿舍群，校方擬於下週拆除，盼市府啟動暫定古蹟程序。竹市府表示，已行文校方暫緩拆除，將與校方研擬保存活化方案。

廖子齊今天發布新聞稿表示，新竹高商宿舍群興建於日治時期，具典型日式官舍特色，包括表玄關、書齋、茶之間等完整空間設計，並融合適應新竹氣候的改良工法，是台灣罕見仍具書齋功能的雙拼學校宿舍。

廖子齊說，建築專家曾提出多項方案，可同時滿足校舍擴建與文化保存需求，但校方仍執意拆除宿舍，她認為，教育發展與文化保存並不衝突，拆除宿舍並非唯一選擇。

廖子齊提出3點訴求，包括市府應依法定程序立即暫定古蹟，確保宿舍進入文資審議；校方應立即暫緩拆除計畫，配合歷史建築提報評估，重新檢討新校舍基地選擇；相關單位應共同研擬保存活化方案，讓文資與教育發展並存。

新竹市文化局透過新聞稿表示，新竹高商日式宿舍經審議後，其中1棟列冊追蹤，另6棟宿舍群建物校方得另為處分，但有民眾昨天提報該校日式宿舍為歷史建築，市府將依文化資產保存法規定辦理審議程序。

文化局表示，今天已行文校方暫緩拆除事宜，待文資審議程序完成後，再另行處置，將與校方共同研擬保存活化方案，讓文化資產與教育發展並存。

新竹高商發布新聞稿回應，該校114學年度將新增商業經營科2班，但學校設備空間已達限量，須新建校舍，位址選在日式宿舍區，過去配合文化局進行相關審議，有師生希望增加教室、辦公及活動空間等，在公聽會上提出反對宿舍被列冊為文化資產。

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竹商指出，該宿舍經歷任住宿人員多次增改、修建，經地方文化主管機關委託專家學者審議結果為「非屬聚落建築群」，學校日前依規向竹市府申請拆除執照，但上網招標拆除作業時又被通知有民眾將其提報為歷史建物。

竹商表示，新校舍基地考量教育空間及學生活動區域合理性，以及教師授課場域發展、校園安全開放維護等因素規劃，校方擬召開校內會議，針對預計列冊追蹤之建物審慎評估申請為文化資產活化之可能性。（編輯：張銘坤）1140305