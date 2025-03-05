盧秀燕會見黃國昌 綠營民代質疑汲汲營營總統路

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市長盧秀燕今天在市府接見台灣民眾黨主席黃國昌。民進黨立委何欣純認為，市府首要是上緊發條；市議員黃守達與張芬郁則質疑盧秀燕為總統大位，汲汲營營於總統路上。

盧秀燕提到，目前台中國際會展中心東側、綠美圖都將於年底完工，台中巨蛋也已興建中。會展中心東側是台中自地自建，經費由市府單一投資，屆時完工將會是中台灣最大、最現代化的會展中心。另外會展中心還有西側二期，盼民眾黨能多加支持相關建設發展。

對於盧秀燕與黃國昌的會面引發地方政壇關切，何欣純表示，雙方雖然強調今天以市政為主，不談選舉及政治，但卻是少見政黨領導人踏入台中市府拜訪。基於地方發展，呼籲立院在野黨團應支持行政院提出的覆議案，因台中還有很多重大公共建設需要中央地方同心合力。

何欣純提醒，市民還在關心台中的公安，新光三越氣爆事故的原因、責任、建築物安全、還有許許多多櫃哥櫃姐、清潔保全、美食街、還有臨時工生活保障的問題，這些都是急需共同關心的事情，市府要上緊發條，趕緊讓台中回復正常，市民安心。

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黃守達表示，盧秀燕汲汲營營於總統路上，才剛訪日回來，又釋出與民眾黨會面行程，似乎要上演「藍白合2.0」，台中市政府最近並不平靜，才有2名局處首長先後因爭議請辭下台風波未落，要爭取民眾信任，與其向外結盟，不如好好整頓市府內部，籲盧秀燕不要繼續文過飾非。

張芬郁指出，為了總統大位，盧秀燕從來不忌諱讓台中市成為藍白合的城市，但市長有問過市民是否想變成藍白合的城市。市府接連2名局處首長請辭，市長都還沒講清楚說明白，到底發生什麼事，就急著接待民眾黨主席，根本是為了轉移外界焦點模糊事實的真相。（編輯：李淑華）1140305