鼓勵參加機車駕訓考照 中市符資格者可領2800元

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中區監理所今天表示，鼓勵民眾參加機車駕訓考取駕照，交通部補助18歲以上每人新台幣1300元，設籍台中市或就學者，中市府再加碼補助1500元，符合資格者最高可領2800元，呼籲民眾參與。

公路局台中區監理所今天發布新聞稿表示，為培養民眾安全駕駛觀念，提升機車駕駛技巧，呼籲民眾參與機車駕訓。根據統計，參加機車駕訓考取駕照後，上路違規風險降低59%，事故風險降低36%，顯見有助預防及降低違規與事故發生。

台中區監理所所長楊聰賢表示，機車駕訓課程包含6小時學科（含汽車構造、交通法規及駕駛道德各2小時）和10小時術科。即日起至11月30日止，至駕訓班參加機車駕訓課程，並取得普通重型機車駕照者，交通部補助18歲以上每人1300元，中彰投區限額9100名。

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另外，至台中市駕訓班參加機車駕訓課程，並取得普通重型機車駕照者，持身分證（設籍台中市）或學生證（台中市高中或大學就讀在學學生），台中市府再加碼補助每人1500元，限額3000名。

台中區監理所表示，詳細駕訓補助、駕訓班資訊，可至台中區監理所網站「機車駕訓補助專區」查詢，或可電洽台中區監理所04-26912011分機201。（編輯：謝雅竹）1140306