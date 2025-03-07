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中市彩繪稻田宣傳中台灣農博 最佳觀賞期5月上旬

2025/3/7 19:09（3/7 19:21 更新）
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台中市農業局攜手外埔區農會辦理田間插秧活動，馬鳴國小15名師生彎腰下田，體驗耕作的辛勤與快樂。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月7日
台中市農業局攜手外埔區農會辦理田間插秧活動，馬鳴國小15名師生彎腰下田，體驗耕作的辛勤與快樂。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月7日
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市農業局輔導外埔區農會設置1.25公頃彩繪稻田，透過彩繪稻田宣傳2025年中台灣農業博覽會在台中登場，農業局指出，彩繪稻田在45天後成型，最佳觀賞期在5月上旬。

台中市農業局攜手外埔區農會，今天辦理田間插秧活動，馬鳴國小15名師生與農民一同彎腰下田，體驗農田耕作的辛勤與快樂。希望運用活潑生動的稻田圖案能吸引遊客目光，宣傳2025年中台灣農業博覽會在台中舉行。

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農業局透過新聞稿指出，此次稻田彩繪的主題圖案以外埔區農產品的火龍果寶寶為核心，火龍果寶寶頭上的小青蛙象徵友善耕作的農法，展現出農民對土地的關愛與守護，另外設計還融合台灣隊在世界12強棒球賽奪冠的喜悅，讓彩繪稻田充滿活力。

農業局提到，剛插完秧苗的彩繪稻田圖案尚未成型，約45天後彩繪圖案逐漸顯現，最佳觀賞期在5月上旬，6月下旬後隨著水稻結穗及成熟，原本的彩繪圖案也會逐漸消失，民眾可登高到水頭二路觀景台，從高處俯瞰整片田園美景，感受農村的寧靜與浪漫氛圍。（編輯：謝雅竹）1140307

#台中市
#台灣隊
#農業局
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