集集半程國際馬拉松 20國逾2千選手覽景嚐美食

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）集集半程國際馬拉松今天登場，吸引肯亞、中國、美國、德國、烏克蘭、日本等20國逾2000名選手參加，除途經綠色隧道、集集車站等知名景點，還可品嚐香蕉、烤大豬等在地美食。

集集半程國際馬拉松今天從集集國中起跑，吸引20個國家超過2000名選手共襄盛舉，賽事包含半程馬拉松組21公里、迷你馬拉松組13.14公里及5.2公里，南投縣長許淑華、集集鎮長吳大村、國民黨立委游顥、經濟部水利署第四河川分署長李友平等人出席為選手鳴槍。

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許淑華致詞表示，路線行經集集鎮知名綠色隧道、集集車站、軍史公園、寺廟及鄉野風光等，沿途除可欣賞風景、享受芬多精，還能品嚐香蕉、烤大豬等美食補給，是極具地方特色路跑，長短程路線更適合家庭及各年齡層參加，為集集鎮帶來經濟成長及觀光效益。

吳大村說，昨天晚間先在集集國中辦選手之夜，今年賽道補給站採「一站一特色」，除集集香蕉，還有烤大豬、烤雞、滷味、水果等，同時活動結合環保理念，鼓勵參賽者自帶水瓶，減少塑料垃圾，志工們更全力支持賽後清潔，確實恢復賽道及周邊環境整潔。（編輯：陳仁華）1140309