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澎湖媽宮城隍廟修建完成 4月遶境祈福

2025/3/9 14:21
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（中央社澎湖縣9日電）澎湖縣定古蹟媽宮城隍廟今天舉辦修建落成，廟埕前後湧入滿滿信眾，獲贈炸棗麻糬等平安物，一起分享的喜悅與庇佑平安，4月起還將展開全島遶境祈福等盛會。

媽宮城隍廟修建落成典禮，今天由城隍廟董事長顏嘉弘、議長陳毓仁、無黨籍議員蘇陳綉色、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全與市區各宮廟主委、代表依循傳統祭儀與剪綵，廟埕前場湧入滿場的民眾，爭撿炸棗等擲吉，還可獲贈一份擲吉物品，場面盛大。

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顏嘉弘表示，媽宮城隍廟結構屬五開間兩進落，迄今擁有247年歷史，縣府76年評列為縣定三級古蹟，因年久失修漏水，結構腐蝕損壞嚴重，澎湖文化局向文化部文資局爭取新台幣3600多萬元修建，自111年6月動工，其中單單宮廟的大梁就更換有15支大梁，工程歷時2年餘完成，今天舉辦修建落成典禮，今年4月起將舉辦全島遶境祈福法會建醮等活動。

澎湖文化局表示，澎湖有文澳及媽宮2座城隍廟，在台灣地區來說是很特殊的。媽宮城隍廟為闔澎公廟，清光緒11（1885）年清法戰爭波及澎湖，法軍犯澎，城隍廟傳出神明顯靈庇佑澎湖人民、兵勇之神蹟，事後獲皇帝賜匾尊崇，更加封城隍為「靈應侯」，甚至還將澎湖廳署移至媽宮城城隍廟，成為正式的官衙所在的城隍廟，每年農曆7月普渡時，由城隍廟開始，香火鼎盛，其餘各地接續著舉行。（編輯：李淑華）1140309

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