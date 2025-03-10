台中新光三越服務據點調整 移至台中世貿二館

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中新光三越發生氣爆後停業中，業者1日起開設第二賣場短期安置人員，原定明天起的台中長榮酒店等服務會場將取消，業者今天表示，將調整移到台中世貿中心展覽場二館。

台中新光三越2月13日發生氣爆造成重大死傷，事故之後至今停業中，為短期安置專櫃人員，新光三越在台中推出第二賣場，首場於1日起到11日在台中世貿中心展覽場一館展開。

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新光三越台中第二賣場的第2場活動於4日到31日在林酒店1樓登場，以「春季化妝品節服務體驗會」為主題，由雅詩蘭黛集團和資生堂集團旗下共13個化妝品牌共同參與。

新光三越公關協理張家齊下午接受媒體聯訪時表示，原訂11日起到21日在台中長榮桂冠酒店及19日起到31日在台中世貿展覽場一館的服務會場將取消，預計配合廠商整合，移往檔期更長、空間更寬敞的台中世貿中心展覽場二館服務顧客，但時間及細節還待進一步規劃中。（編輯：李淑華）1140310