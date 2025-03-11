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澎湖外島醫療救援 救護直升機單日執行3起後送

2025/3/11 18:26
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（中央社澎湖縣11日電）澎湖外島醫療救援，由駐地凌天航空醫療直升機執行，今天一天執行3起醫療後送工作，其中2件醫療後送、1件病危返鄉，都順利完成後送任務。

澎湖縣衛生局表示，今天3起醫療後送作業均由駐地凌天航空救護直升機執行，包括七美80歲老翁，因腸阻塞申請醫療後送至澎湖三總就醫；七美36歲男性因雙腳根閉鎖性骨折申請醫療後送至高雄長庚醫院；另外，61歲鄉親因病危申請自高雄榮總返回澎湖三總。

對於單日2件醫療後送，七美鄉無黨籍縣議員張仁和全程與凌天航空及衛生局保持聯繫，關注病患醫療後送執行動態，同時也感謝中央、地方主管機關及凌天航空值班人員給予七美鄉親協助。

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由於近期天候變化較大，澎湖離島醫療後送案件較多，日前縣議會臨時會期間，白沙鄉無黨籍議員魏睿宏就「後送機制」提醒，若凌天航空在執行任務期間，縣府應提出其他配套方案。

魏睿宏日前指出，從望安一起後送案中可看出，凌天航空與海巡署形成海空生命線，當日因風浪過大無法進港，但海巡艦艇仍在望安外海待命，因考量病患就醫時效，另外向衛福部空審中心申請直升機醫療後送；另外在駐地醫療航空器合約及衛福部醫療後送派遣序列，駐地醫療直升機凌天航空執行任務期間則轉由空勤總隊執行，並由轉出醫療院所派遣醫護人員隨行。（編輯：李淑華）1140311

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