台南楠西市場遭地震重創 中繼市場3月底完工

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市楠西公有零售市場在1月21日地震後受創嚴重，經評估為「紅單」危險建築，需拆除重建，市府與攤商協議興建臨時中繼市場，預計3月底可完工，供市場繼續運作。

台南市政府經濟發展局代理局長蕭富仁今天透過新聞稿表示，原本居住在楠西市場的14戶居民中，有7戶申請入住水利署南區水資源分署宿舍、5戶有其他住處，另有2戶自行租屋，已完成全數人員安置。市府將持續協助攤商安頓生計，盼能儘快恢復日常生活。

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市場處長王俊博指出，市府以攤商生命財產安全為首要考量，地震發生後，立即與攤商溝通，說明市場建物已被標示為紅單建築，並安排攤商完成撤離。後經多次說明會與訪視討論，市府與攤商達成共識，決定在楠西郵局對面空地興建臨時中繼市場，確保攤商能順利營業，並維持當地民眾購物習慣。

王俊博表示，中繼市場工程進度順利，預計3月底完工，屆時將提供28個攤舖位供攤商進駐使用。此外市府已向中央爭取楠西公有零售市場重建經費，盼早日規劃並建置更安全、更舒適市場，提供攤商穩定經營環境。（編輯：張雅淨）1140312