阿里山櫻王花開9成 山上氣候多變賞花帶雨具

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）阿里山國家森林遊樂區內櫻王（染井吉野櫻）今天已綻放9成，農業部林業及自然保育署嘉義分署說，氣象預報近日多雲有雨，且山上氣溫較低，遊客可備雨具及保暖外套。

阿里山國家森林遊樂區上午在社群網站臉書（Facebook）貼出櫻王在陽光下更顯美麗照片，嘉義分署告訴中央社記者，約百歲櫻王已開到9成，阿里山花季即日起到4月中旬。

嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區染井吉野櫻數年前染病，經樹醫師整治後花況明顯增加（櫻王特別顯著）。染井吉野櫻主要分布工作站、阿里山賓館、派出所前、森之道、沼平公園及祝山觀景台等。

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嘉義分署說，園區內老吉野櫻除櫻王外，阿里山賓館旁有1株、派出所2株、祝山3株、停機坪1株、森之道4株與阿里山生態教育館前4株。

嘉義分署表示，園區目前山櫻花、霧社櫻滿開，海芋、玉山杜鵑、金錢薄荷及黃斑龍膽等陸續綻放。（編輯：李明宗）1140313