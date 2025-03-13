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業者觀察花蓮旅遊漸復甦 海洋公園順推美人魚嘉年華

2025/3/13 15:45（3/13 16:09 更新）
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0403花蓮地震將屆滿1年，地方旅遊觀光逐漸復甦。遠雄海洋公園13日表示，將推出海洋系列活動，以美人魚嘉年華率先登場，接續有來自日、韓、菲等國選手到花蓮參加「人魚表演賽」。中央社記者李先鳳攝 114年3月13日
0403花蓮地震將屆滿1年，地方旅遊觀光逐漸復甦。遠雄海洋公園13日表示，將推出海洋系列活動，以美人魚嘉年華率先登場，接續有來自日、韓、菲等國選手到花蓮參加「人魚表演賽」。中央社記者李先鳳攝 114年3月13日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）0403花蓮地震將屆滿1年，觀光業者表示，旅遊業逐漸復甦，4、5月順勢推出海洋系列活動，美人魚嘉年華率先登場，有來自日、韓、菲等國選手到花蓮參加「人魚表演賽」。

遠雄海洋公園今天舉辦「美人魚嘉年華」記者會，自4月起推出「美人魚夜未眠」、適合兒童參與的「小小美人魚體驗」等系列活動；5月23日起連3天，與台灣自由潛水發展協會、意潛自由潛水、MFI（國際人魚聯盟）聯合舉辦2025第3屆台灣人魚暨水舞表演賽。

台灣自由潛水發展協會秘書長吳秉宥表示，屆時將有來自日本、韓國、香港及菲律賓等國際選手參賽，比賽分女子個人組、男子個人組、兒童組、青少年組與團體組；賽事不僅提升台灣人魚運動的專業水平，也讓國際選手與觀眾深入交流，共同推動人魚文化發展，讓台灣成為亞洲人魚運動重要基地。

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遠雄海洋公園行銷業務部總監鄧淳仁接受媒體聯訪表示，經228連假觀察，假期第2天人潮已回到歷年水準，平均入園及住房率達7成左右，接下來4月清明連假，假期中第2、3天目前預約人數有7、8成左右；順勢推動4、5月活動預熱，期待今年暑假回到花蓮以往盛況。

鄧淳仁說，多年來積極推動海洋生態保育，透過「美人魚嘉年華」宣示守護海洋計劃，希望以人魚文化為媒介，讓更多人了解海洋生態的珍貴，並鼓勵大眾以實際行動守護海洋環境；自4月1日起，美人魚表演採預約付費制，並推出「美人魚守護聯票」，其中部分收益將提撥贊助台灣首部深海紀錄片「沉睡的水下巨人」，以實際行動支持海洋保育。（編輯：陳仁華）1140313

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遠雄海洋公園13日舉行「美人魚嘉年華」記者會，宣布自4月起推出系列活動。遠雄海洋公園行銷業務部總監鄧淳仁（中）表示，將與台灣自由潛水發展協會、意潛自由潛水、國際人魚聯盟（MFI）聯合舉辦2025第3屆台灣人魚暨水舞表演賽。中央社記者李先鳳攝 114年3月13日
遠雄海洋公園13日舉行「美人魚嘉年華」記者會，宣布自4月起推出系列活動。遠雄海洋公園行銷業務部總監鄧淳仁（中）表示，將與台灣自由潛水發展協會、意潛自由潛水、國際人魚聯盟（MFI）聯合舉辦2025第3屆台灣人魚暨水舞表演賽。中央社記者李先鳳攝 114年3月13日
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