中市府啟動大量用氣餐飲業聯合稽查 4業者勸導改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中新光三越氣爆案發生後，台中市政府啟動大量用氣餐飲業聯合稽查，經發局今天表示，首波稽查4家業者，在廚房作業空間都無重大違規事項，部分標示缺失則於現場勸導改善。

台中新光三越2月13日發生氣爆造成嚴重傷亡，為防範氣爆公安事件再發生，台中市政府啟動大量用氣餐飲業聯合稽查。

台中市經濟發展局長張峯源說明，這次特別邀集市府都市發展局、消防局、衛生局、勞工局及欣中、欣林、欣彰等3家天然氣公司，針對每月用氣量超過2000度以上的50家餐飲業，進行專案聯合稽查，並以場所燃氣設備、天然氣管線、瓦斯偵測器、緊急遮斷設備等用氣安全為稽查重點。

透過 Google News 追蹤中央社

經發局表示，昨天稽查4家業者的出入口動線、公共安全檢查簽證申報、餐廳廚房防火區劃、燃氣設備、消防設備、天然氣管線等，均符合規定，並依法投保公共意外責任險；僅廚房作業環境查獲零星缺失，包括天然氣管線閥件開關方向及煮湯區熱危害應標示、天然氣供氣處須放置安全資料表、爐台閥件開關未標示等，已由稽查人員現場勸導場所業者即刻改善。

此外，欣中天然氣於前次定期稽查，發現這4家業者有部分管線內管腐蝕、爐具設備漏氣、自設分表及爐具設備缺漏等缺失情形，經發局指出，在這次稽查時均已改善完成。全案預計於4月底前辦理完成，並將督請業者落實自主管理，以維護營業場所安全。（編輯：謝雅竹）1140313