2025國際自由車環台賽 台中東勢、石岡18日交管

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）「2025國際自由車環台公路大賽」16日登場，預計18日經過台中市東勢、石岡區，台中所轄路段約14.3公里，為確保選手安全讓比賽順利進行，台中市警察局沿線實施交管。

台中市交通大隊今天透過新聞稿表示，2025國際自由車環台公路大賽16日在台北站登場，今年有來自全球22支國家隊及職業隊選手參賽；台中市所轄道路進行的賽事為第3站「浪漫台3線站」，競賽車隊預計18日下午1時22分由卓蘭大橋縣市交界進入台中市東勢區。

台中市警察局沿線實施交通管制：台3線（卓蘭大橋至東勢大橋北端）階段性移動管制，台3線（東勢大橋北端至豐勢路明德路北端）南向車道禁止車輛通行、北向內側車道調撥供南向通行，管制時間18日下午1時至2時30分。

石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）禁止車輛通行，管制時間18日上午11時30分至下午6時30分；石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）道路兩側禁止停車（含停車格），管制時間17日晚間10時至18日下午6時30分。

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台3線（卓蘭大橋至石岡區豐勢路明德路北端）、石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）禁止砂石車通行，管制時間17日至18日全天；階段性移動管制原則為「有分隔島路段採單邊順向管制，無分隔島路段採雙向管制」，車隊行經無安全島路段，同向將管制淨空，對向民眾車輛請配合靠路邊暫停。

另外，為降低交通管制所造成影響，台3線有分隔島路段（東勢大橋北端至豐勢路明德路北端）將實施調撥車道措施，讓往南（豐原）方向車輛仍可利用北向內側車道通行。（編輯：陳仁華）1140316